В Минводах 42-летний местный житель вырастил 3,2 килограмма марихуаны

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

Сотрудники полиции в Минеральных Водах получили информацию о том, что местный житель выращивает наркотики. Правоохранители начали проверять сведения и отправились в дом к предполагаемому злоумышленнику. В жилище 42-летнего местного жителя оказались высушенные 3,2 килограмма марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Также дома у злоумышленника оперативники нашли газетные свертки со следами наркотиков, полимерные пакеты с семенами марихуаны, телефон и почти 300 тысяч рублей. Откуда это все появилось у мужчины, предстоит выяснить следствию.

— В отношении «растамана» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ [Хранение наркотиков в крупном размере – Прим.], ему грозит от 3 до 10 лет жизни без «травы» и музыки в стиле регги, – пишет ведомство. Расследование продолжается.