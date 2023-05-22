Житель Ставрополья стал фигурантом уголовного дела за повторную пьяную езду

Житель Ставрополья, лишенный прав за пьяную езду, попал под следствие за рецидив Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском округе Ставрополья сотрудники ДПС патрулировали территорию и заметили странного скутериста, который ехал по пешеходной зоне, а при их виде резко затормозил. Автоинспекторы задержали транспорт, которым управлял 41-летний местный житель.

— По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, поэтому полицейские предложили ему пройти освидетельствование. От процедуры гражданин отказался, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Оказалось, мужчину уже привлекали к ответственности за пьяное вождение в сентябре прошлого года. Тогда суд назначил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей и лишение прав на три года.

Теперь против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Расследование продолжается.