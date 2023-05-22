Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2023 9:10

Житель Ставрополья стал фигурантом уголовного дела за повторную пьяную езду

До этого ему выписали штраф в 200 тысяч рублей и забрали права на три года
Данил ЮРКОВ
Житель Ставрополья, лишенный прав за пьяную езду, попал под следствие за рецидив

Житель Ставрополья, лишенный прав за пьяную езду, попал под следствие за рецидив

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском округе Ставрополья сотрудники ДПС патрулировали территорию и заметили странного скутериста, который ехал по пешеходной зоне, а при их виде резко затормозил. Автоинспекторы задержали транспорт, которым управлял 41-летний местный житель.

— По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, поэтому полицейские предложили ему пройти освидетельствование. От процедуры гражданин отказался, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Оказалось, мужчину уже привлекали к ответственности за пьяное вождение в сентябре прошлого года. Тогда суд назначил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей и лишение прав на три года.

Теперь против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Расследование продолжается.