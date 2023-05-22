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НовостиОбщество22 мая 2023 9:37

Из-за последнего звонка на Ставрополье 23 мая запретят продажу алкоголя

Под ограничение не попадут заведения общественного питания
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье 23 мая запретят продажу алкоголя

На Ставрополье 23 мая запретят продажу алкоголя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье 23 мая не будут продавать алкоголь из-за последнего звонка. В день линеек в регионе запретят розничную продажу спиртных напитков в соответствии с законом «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края».

И все же под ограничения не подпадают заведения общественного питания – кафе, рестораны, бары и другие. Там спиртное будут продавать так же, как и всегда. Однако в магазинах купить алкоголь не получится.

Также напомним, что запрет на продажу алкоголя вступит в силу не только 23 мая, но и 23 и 24 июня во время выпускных у школьников. Магазины не смогут продавать ни слабоалкогольные, ни крепкие напитки. Письмо о введении ограничения направили в минэкономразвития региона.