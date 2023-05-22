Из-за последнего звонка на Ставрополье 23 мая запретят продажу алкоголя

На Ставрополье 23 мая запретят продажу алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье 23 мая не будут продавать алкоголь из-за последнего звонка. В день линеек в регионе запретят розничную продажу спиртных напитков в соответствии с законом «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края».

И все же под ограничения не подпадают заведения общественного питания – кафе, рестораны, бары и другие. Там спиртное будут продавать так же, как и всегда. Однако в магазинах купить алкоголь не получится.

Также напомним, что запрет на продажу алкоголя вступит в силу не только 23 мая, но и 23 и 24 июня во время выпускных у школьников. Магазины не смогут продавать ни слабоалкогольные, ни крепкие напитки. Письмо о введении ограничения направили в минэкономразвития региона.