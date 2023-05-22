Шесть жителей Минвод несколько месяцев вымогали у предпринимателей 1 млн

Шесть жителей Минвод попали под следствие за вымогательство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье задержали шестерых жителей Минвод, подозреваемых в вымогательстве. Два предпринимателя пришли к полицейским с заявлением. По их словам, сотрудники одного из рынков угрожали им расправой и физической силой, несколько месяцев требуя передать им более 1 млн рублей. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, передали часть денег злоумышленникам.

— Сотрудники 1 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО, ОНК ОМВД России «Предгорный» во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и Росгвардии по Ставропольскому краю провели оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых были установлены и задержаны шесть жителей Кавказских Минеральных Вод, причастных к вымогательствам, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

Экспертиза показала, что одному из потерпевших злоумышленники причинили средний вред здоровью. Против фигурантов возбудили уголовное дело по пунктам «а, в, г» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Их посадили под стражу, расследование продолжается.