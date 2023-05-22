Ингушетия хочет расширить квоту на совершение Хаджа местными паломниками

Переговоры о расширении квоты продолжаются Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ингушетии хотят увеличить квоту на совершение Хаджа в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В этом году общая квота на российских мусульман составляет 25 тысяч мест, из которых Ингушетии досталось 1,3 тысяч мест. Однако желающих совершить паломничество к святым местам гораздо больше. Вопрос расширения квоты подняли на совещании в Магасе, на котором были глава региона Махмуд-Али Калиматов, министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Ваха Беков и директор местного аэропорта Магомед Цуров.

Как отмечают власти, они запрашивали квоту в полторы тысячи мест. Переговоры с Хадж-миссией России о выделении новых мест продолжаются.

- Эту работу нельзя пускать на самотек, мы должны постараться предоставить возможность всем желающим совершить паломничество. Также необходимо максимально помогать и облегчать процедуру сбора всех необходимых документов для паломников, давать им подробные разъяснения по интересующим вопросам, - отметил Калиматов.

Чтобы паломничество прошло без лишних трудностей, из Магаса будет запущен прямой рейс в Джидду для совершающих Хадж. А обратные рейсы организуют в Медине. Это стало возможным благодаря договоренности с сирийской авиакомпанией Fly Baghdad.

- Также необходимо помнить о важности сопровождения, создания комфортных условий при передвижении паломников до вылета и по всему маршруту следования до святых мест Мекки и Медины, а также при возвращении домой, - прокомментировал Калиматов открытие авиасообщения с Саудовской Аравией.