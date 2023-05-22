В Минводах треснул недавно отремонтированный за 330 млн рублей мост

Фото: социальные сети

В Минеральных Водах треснула пешеходная часть недавно отремонтированного моста. На работы выделили 330 млн рублей, однако спустя непродолжительное время конструкция начала рушиться. Об этом сообщили в социальных сетях.

— Утром проезжал на велосипеде по новому Колиевскому мосту, пешеходная дорожка обрушивается вместе с ограждением, – написал пользователь в социальных сетях.

В администрации Минеральных Вод отреагировали на произошедшее и сообщили о начале ремонта треснувшего участка. Трещину в мосту объяснили просадкой грунта из-за ливневых дождей.

Фото: пресс-служба администрации Минеральных Вод

— Подрядчики в рамках своих обязательств уже работают на объекте. Примерные сроки восстановления моста – 5-7 дней, – сообщили в пресс-службе администрации Минеральных Вод.