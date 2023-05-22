Пьяный житель Ставрополья до смерти избил знакомого стулом

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Петровском округе Ставрополья 41-летнему местному жителю грозит срок за избиение знакомого до смерти. Вечером 3 мая двое мужчин распивали алкоголь в одном из домов города Светлограда, однако между ними вспыхнул конфликт. Злоумышленник пришел в ярость и сперва нанес удары кулаком, а после взял стул и добил друга. Всего было нанесено не менее шести ударов в голову.

— От полученных повреждений 37-летний мужчина через непродолжительное время скончался на месте происшествия. Следователем СК России мужчина задержан с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование продолжается.