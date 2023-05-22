Несколько домов на Ставрополье остались без интернета и связи после кражи кабеля

Несколько домов остались на Ставрополье без интернета и связи из-за кражи кабеля местным жителем Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Апанасенковском округе Ставрополья в полицию обратился представитель телекоммуникационной с заявлением о краже двух ящиков для соединения многопарного кабеля. Все произошло на одной из улиц села Дивного. Правоохранители нашли злоумышленника – им оказался 54-летний местный житель.

— Гражданина доставили в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном и пояснил, что ночью похитил кабельные ящики и повредил кабель, оставив без телефонной связи и доступа к сети Интернет несколько домовладений, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Кабели он сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на себя. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 215.1 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Расследование дела продолжается.