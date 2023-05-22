В Железноводске и поселке Иноземцево перекроют шесть улиц Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Железноводске и поселке Иноземцево на время последнего звонка перекроют дороги на шести улицах возле школ. Об ограничении сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу-курорту. Дороги будут закрывать на разное время.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ НА ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА

- с 7:00 до 10:00 на улице Энгельса в районе основной общеобразовательной школы №1;

- с 7:00 до 10:00 на улице Чайковского в районе общеобразовательного учреждения «Лицей №2»;

- с 7:00 до 10:30 на улице Карла Маркса в районе общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10»;

В поселке Иноземцево дороги перекроют:

- с 7:00 до 9:00 на улице Шоссейной в районе общеобразовательного учреждения «Лицей казачества имени А.Ф. Дьякова»;

- с 7:00 до 9:40 на улице Свободы в районе общеобразовательного учреждения «Иноземцевская средняя общеобразовательная школа №4 имени А.М. Клинового»;

- с 7:00 до 9:10 на улице Свердлова в районе общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5».

Объехать перекрытые участки можно по улице Гагарина в поселке Иноземцево и по улицам Космонавтов, Октябрьской, Ленина, Чапаева, Карла Маркса в Железноводске. В указанное выше время дороги вновь откроют для проезда машин.