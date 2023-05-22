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НовостиПроисшествия22 мая 2023 12:48

Администрацию Петровского округа Ставрополья обязали сделать освещение на улицах

Суд удовлетворил требование прокуратуры
Данил ЮРКОВ
В Петровском округе Ставрополья администрацию обязали сделать освещение на улицах

В Петровском округе Ставрополья администрацию обязали сделать освещение на улицах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петровском округе Ставропольского края прокуратура подала иск в суд с требованием оборудовать освещение на нескольких улицах Светлограда. Ведомство нашло нарушения на улицах Калаусской и Крупской, а также Комсомольской в районе МБОУ гимназия №1 – света там либо просто не было, либо фонари находились в неисправном состоянии.

— Прокурором в суд предъявлено административное исковое заявление о возложении на администрацию муниципального округа обязанности по приведению в соответствие с требованиями законодательства освещения на названных участках дорожной инфраструктуры, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Исковые требования прокурора были удовлетворены в суде. Теперь администрация муниципалитета обязана сделать освещение на улицах с нарушениями. За работами следит прокуратура.