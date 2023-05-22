В Минводах 23 мая перекроют дорогу на четырех улицах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Минеральных Водах 23 мая из-за последнего звонка перекроют дороги на четырех улицах. Водителей просят заранее продумывать свой маршрут, чтобы не попасть в сложную ситуацию на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Минераловодскому округу.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ 23 МАЯ НА ВРЕМЯ ШКОЛЬНЫХ ЛИНЕЕК

- на улице Бибика (от улицы Ленина до улицы Пушкина);

- на улице Школьная (от улицы Ленина до улицы Пушкина);

- на улице Ленина (от проезда 22 Партсъезда до школы №111);

- на улице Гагарина (от улицы Бибика до улицы Пятигорская).

Ограничение продлится с 8:00 по 9:00, в это время водителям предлагают объезжать перекрытые участки по улицам Тбилисская и Кисловодская. Кроме того, с 7:30 по 10:30 на расстоянии не менее 100 от общеобразовательных учреждений будет ограничена парковка транспорта.