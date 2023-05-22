Жительница Невинномысска пыталась сбыть больше килограмма «синтетики» и марихуану

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Невинномысске сотрудники полиции задержали 41-летнюю местную жительницу по подозрению в сбыте наркотиков. У нее обнаружили изоленту, упаковочные материалы, весы, полимерные пакеты, банковские карты, синтетический наркотик весом более одного килограмма и марихуану. Злоумышленницу увезли в отделние.

— Установлено, что злоумышленница приобрела запрещенные вещества в сети Интернет и намеревалась расфасовать их и сбыть путем закладок на территории края, однако ее противоправные действия пресекли оперативники региональной полиции, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемую посадили в СИЗО, расследование продолжается.