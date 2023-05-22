На Ставрополье мужчина несколько лет незаконно получал пенсию по инвалидности

Житель Ставрополья несколько лет незаконно получал пенсию по инвалидности Фото: Даниил ОПАРИН

В Туркменском округе Ставропольского края расследуют уголовное дело 64-летнего местного жителя. Злоумышленник предоставил фальшивую справку о заболевании, которое позволяет ему получил вторую группу инвалидности бессрочно. Спустя несколько лет обман раскрылся, и мужчину начали проверять.

— В ходе расследования проведена экспертиза, которая показала, что у гражданина отсутствуют заболевания, позволяющие признать его инвалидом, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За несколько лет злоумышленник получил более одного млн рублей. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение. Там решится судьба фигуранта.