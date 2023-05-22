Губернатор Владимиров: 1 июня начнется «Российская школьная весна»

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

На Ставрополье с 1 июня начнется фестиваль «Российская школьная весна», в которой школьники смогут либо поучаствовать, либо стать зрителями, так как вход на мероприятие свободный. Все начнется на площади Ленина и будет проходить вплоть до 5 июня. Об этом в социальных сетях написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— В этом году школы делают для выпускников свои праздники, но июнь все равно будет для молодежи запоминающимся: на Ставрополье пройдет Российская школьная весна. Впервые у школьников страны будет такая же творческая площадка, как и у студентов, – написал губернатор в социальных сетях.

С завтрашнего дня на Ставрополье начнутся последние звонки, из-за чего продажа алкоголя в регионе будет ограничена. В этом году в крае более чем 38,8 тысячи выпускников из девятых и одиннадцатых классов.