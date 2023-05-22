Жителю Ставрополья дали 9 лет строгого режима за финансирование террористов

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Житель Ставрополья отправится в тюрьму на 9 лет за финансирование террористических организаций. Злоумышленник был участником международной религиозной экстремистской организации «Ат-Такфир ва-ль-Хиджра»* и разделял идеи «Исламского государства»*. Он занимался сбором денег для спонсирования террористов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

— В 2021 году на основании легализованных материалов оперативно – розыскной деятельности ГСУ СК России по СКФО в отношении Исмаилова Ю.Ш. возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных части 2 статьи 282.2 [Организация деятельности экстремистской организации – Прим.], части 1.1 статьи 205. 1 УК РФ [Содействие террористической деятельности – Прим.], – пишет ведомство.

Приговором Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону злоумышленника приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, ограничением свободы на 6 месяцев и лишением права администрировать сайты на два года. Приговор пока что не вступил в законную силу.

* Признаны в РФ запрещенными террористическими и экстремистскими организациями.