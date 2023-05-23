На трассы Ставрополья 23 мая опустился густой туман

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Густой туман опустился на трассы Ставрополья 23 мая. Автоинспекторы предупреждают о непогоде, которую они заметили в Степновском и Курском округах. При этом сообщается о тумане на большей части дорог региона.

— Сильный туман наблюдается сегодня на большей части Ставрополья. Снижайте скорость и держите дистанцию. Помните, предметы в тумане появляются внезапно, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Днем туман должен рассеяться, и на дорогах появится достаточная видимость для автомобилистов. До этого водителям следует быть осторожными и следовать советам автоинспекторов.