Осужденный на Ставрополье получил 6 лет «строгача» за вступление в «Правый сектор»*

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье осужденный получил еще один срок за участие в экстремистской организации. Правоохранительные органы установили, что, находясь в тюрьме, злоумышленник добровольно вступил в ряды «Правого сектора»*. После он хотел совершать преступления от ее имени, но о преступлении узнали.

— На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против мужчины возбудили дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации). Суд признал подсудимого виновным и приговорил к наказанию в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.