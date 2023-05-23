Выезд на встречную полосу стал причиной серьезной аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Накануне ночью на 308 километре трассы «Ростов-на-Дону – Ставрополь» вблизи города Михайловска водитель «ВАЗ-2113» сильно разогнал свой автомобиль. Для тумана автомобилист выбрал слишком высокую скорость и выехал на встречную полосу, где врезался в «ВАЗ-2107». На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— С травмами в больницу доставлены оба водителя. Спровоцировал ДТП 35-летний житель Дагестана, у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, злостным нарушителем ПДД гражданин не является, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем «семерки» сидела 18-летняя жительница Ставрополья со стажем вождения меньше года. По факту происшествия началась проверка.