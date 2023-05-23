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НовостиПроисшествия23 мая 2023 8:32

Пьяный велосипедист пострадал в устроенной им аварии на Ставрополье

Мужчина сел за руль другого транспорта, так как его лишили прав за пьяное вождение
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Новоалександровске на Ставрополье пьяный велосипедист попал в больницу после аварии, которую сам спровоцировал. На улице Пушкина накануне вечером мужчина не выдержал дистанции и врезался в движущийся впереди «Киа Оптима». На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— С рваными ранами и травмой головы 32-летний водитель велосипеда был доставлен в больницу, там же у него было установлено состояние алкогольного опьянения. От госпитализации пострадавший отказался, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, на велосипед мужчина сел лишь потому, что ранее был лишен прав за пьяное вождение. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливается.