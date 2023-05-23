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НовостиОбщество23 мая 2023 9:39

Кондитер из Невинномысска посоревнуется за 1 млн в кулинарном телешоу

Кондитер представила торт в мадагаскарском стиле в виде игуаны
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр анонса выпуска шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!»

Фото: стоп-кадр анонса выпуска шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!»

На кулинарном шоу на федеральном канале 48-летняя Валентина Кочнева из Невинномысска поборется за титул лучшего кондитера страны и денежный приз в 1 млн рублей. Жительница Ставрополья приговорила торт в мадагаскарском стиле в виде игуаны, начинкой шоколадно-карамельному десерту послужили вишня и орехи.

В седьмом сезоне телешоу кондитеры будут готовить сладости, посвященные разным странам мира – Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других. На кастинге претендентом на победу оказалась Валентина Кочнева.

Сможет ли кондитер из Невинномысска попасть в финал и продолжить бороться за титул и возможность выиграть 1 млн рублей, станет известно сегодня в 20:00.