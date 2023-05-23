Самолет из Петербурга не вылетел в Минводы из-за поломки автомата скорости

Борт из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды не смог взлететь из-за поломки автомата скорости Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полет пассажиров в Минеральные Воды не удался, так как у самолета сломался автомат скорости. Утром 22 мая борт готовился к вылету, и уже выехал на взлетную полосу, но что-то пошло не так. Пилоты вовремя заметили неисправность.

— После пробега 100 метров прервал взлет по причине неисправности автомата скорости, принял решение о заруливании на стоянку, – сообщает источник в социальных сетях, посвященный авиаинцидент.

Самолет осмотрели и не нашли посторонних предметов, однако причина поломки остается загадкой. Пассажиры не пострадали, их, вероятно, пересадили на другой борт, который доставил их в Минеральные Воды.