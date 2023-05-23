На последний звонок в школе №7 в Ставрополе привели верблюда

Верблюда привели на последний звонок в школе №7

В школе №7 города Ставрополя на последний звонок привели необычного гостя – верблюда. Горбатого увидели до начала мероприятия, привязанным к тополю на школьном стадионе. Правда, зачем его привели, пока что никто не догадывался.

Сперва никто не знал, зачем верблюда привели в школу

Оказалось, верблюд стал участником постановки по мотивам фильма «Джентльмены удачи». Выпускники 11 классов изображали джентльменов, а горбатый принимал участие и придавал атмосферу.

Ученикам явно понравился необычный гость, и фотографии с видео разлетелись по сети. Выпускники в школе каждый год разыгрывают сценки из известных фильмов. На этот раз решили привлечь постороннего актера.