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НовостиОбщество23 мая 2023 10:34

На последний звонок в школе №7 в Ставрополе привели верблюда

Горбатого заметили привязанным к тополю, но не знали, зачем его привели
Данил ЮРКОВ
Верблюда привели на последний звонок в школе №7

Верблюда привели на последний звонок в школе №7

В школе №7 города Ставрополя на последний звонок привели необычного гостя – верблюда. Горбатого увидели до начала мероприятия, привязанным к тополю на школьном стадионе. Правда, зачем его привели, пока что никто не догадывался.

Сперва никто не знал, зачем верблюда привели в школу

Сперва никто не знал, зачем верблюда привели в школу

Оказалось, верблюд стал участником постановки по мотивам фильма «Джентльмены удачи». Выпускники 11 классов изображали джентльменов, а горбатый принимал участие и придавал атмосферу.

Ученикам явно понравился необычный гость, и фотографии с видео разлетелись по сети. Выпускники в школе каждый год разыгрывают сценки из известных фильмов. На этот раз решили привлечь постороннего актера.

Фото с верблюдом быстро разлетелись по сети

Фото с верблюдом быстро разлетелись по сети