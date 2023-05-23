Фермер со Ставрополья четыре раза обманул минсельхоз на 6,5 млн рублей

Фермер со Ставрополья обманул минсельхоз на 6,5 млн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нефтекумском округе Ставропольского края глава крестьянско-фермерского хозяйства пойдет под суд за мошенничество на 6,5 млн рублей. Фермер обращался в минсельхоз за субсидиями, которые компенсируют часть понесенных при работах затрат. При этом он приносил в учреждение подложные документы.

— Неоднократно подавал в учреждение документы, содержащие недостоверные сведения, на основании которых получил субсидии в общей сумме около 6,5 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Так как он не высаживал растения, о которых писал в документах, и об обмане узнали, злоумышленником заинтересовались сотрудники УФСБ и ГУ МВД. Фермера задержали и возбудили четыре уголовных дела по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.