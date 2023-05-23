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НовостиПроисшествия23 мая 2023 11:27

Фермер со Ставрополья четыре раза обманул минсельхоз на 6,5 млн рублей

Теперь ему грозит срок за мошенничество
Данил ЮРКОВ
Фермер со Ставрополья обманул минсельхоз на 6,5 млн

Фермер со Ставрополья обманул минсельхоз на 6,5 млн

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нефтекумском округе Ставропольского края глава крестьянско-фермерского хозяйства пойдет под суд за мошенничество на 6,5 млн рублей. Фермер обращался в минсельхоз за субсидиями, которые компенсируют часть понесенных при работах затрат. При этом он приносил в учреждение подложные документы.

— Неоднократно подавал в учреждение документы, содержащие недостоверные сведения, на основании которых получил субсидии в общей сумме около 6,5 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Так как он не высаживал растения, о которых писал в документах, и об обмане узнали, злоумышленником заинтересовались сотрудники УФСБ и ГУ МВД. Фермера задержали и возбудили четыре уголовных дела по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.