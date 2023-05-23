Студентов и мать обучающейся колледжа на Ставрополье осудят за взятку директору

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскоу краю

В Кочубеевском округе Ставрополья под суд пойдут два студента 4 курса и мать обучающейся местного колледжа. Им предъявлено обвинение в даче взятки директору учреждения. В июне 2021 года обвиняемые принесли ныне осужденному управленцу деньги за защиту итоговой аттестации без проверки их знаний.

— Обвиняемые передали директору колледжа по 15 тысяч рублей за положительные оценки при прохождении государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы без фактического участия обучающихся и контроля знаний, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Об их преступлении узнали, и против трохи ныне обвиняемых возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

— Ранее приговором суда, бывший директор колледжа признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) с наказанием в виде 3,5 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 4 года и 7 месяцев, а также штрафа в размере 100 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.