Глава Ингушетии отправил 11 земляков в хадж за свой счет

Перелеты из Ингушетии в Саудовскую Аравию в этом году будут прямыми. Фото: правительство Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов оплатил паломническую поездку 11 местных жителей. Одной из счастливицей, которая получила отправиться к святыням ислама в Мекке и Медине благодаря помощи политика, оказалась Фатима Гайсанова, которая обращалась к руководителю субъекта в ходе прямой линии 28 декабря 2022 года. Об этом «КП-Ставрополь» рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В 2023 году на российских мусульман выделено 25 тысяч мест, из которых только 1,3 тысяч приходятся на Ингушетию. Как отмечают региональные власти, такой квоты не хватает республике, желающих отправиться в хадж гораздо больше. Этот вопрос затронули на встрече Калиматова с министром Бековым.

Сейчас ингушская сторона ведет переговоры с Хадж-миссией России о выделении новых мест. Представители региона просят увеличить квоту примерно на 300 мест.

- Эту работу нельзя пускать на самотек, мы должны постараться предоставить возможность всем желающим совершить паломничество. Также необходимо максимально помогать и облегчать процедуру сбора всех необходимых документов для паломников, давать им подробные разъяснения по интересующим вопросам, - отметил Калиматов.

В 2023 году жители Ингушетии будут лететь в Саудовскую Аравию прямыми рейсами. Начало хаджа приходится на июнь.