Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 мая 2023 12:20

Владимир Путин вручил супруге Рамзана Кадырова медаль «Мать-героиня»

Еще в ноябре 2022 года Медни Кадырова стала первой обладательницей звания
Маргарита КОТОВА
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В Кремле прошло награждение высших государственных наград РФ, там Медни Кадырова, супруга Рамзана Кадырова, получила медаль «Мать-героиня». Она воспитывает 14 детей, и в ноябре 2022 года стала первой обладательницей титула.

— Воспитание детей это и радость и каждодневный труд почитание многодетных семей в традициях нашего народа, – сказал Владимир Путин во время вручения Медни Кадыровой.

После вручения Владимир Путин и Медни Кадырова коротко поговорили, и мероприятие продолжилось.

Напомним, что Владимир Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня» двум женщинам. Одной из них стала жена Рамзана Кадырова – Медни Кадырова. Награду вручают «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», следует из опубликованного указа.