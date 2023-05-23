Владимир Путин вручил супруге Рамзана Кадырова медаль «Мать-героиня»

Фото: сайт Кремля

В Кремле прошло награждение высших государственных наград РФ, там Медни Кадырова, супруга Рамзана Кадырова, получила медаль «Мать-героиня». Она воспитывает 14 детей, и в ноябре 2022 года стала первой обладательницей титула.

— Воспитание детей это и радость и каждодневный труд почитание многодетных семей в традициях нашего народа, – сказал Владимир Путин во время вручения Медни Кадыровой.

После вручения Владимир Путин и Медни Кадырова коротко поговорили, и мероприятие продолжилось.

Напомним, что Владимир Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня» двум женщинам. Одной из них стала жена Рамзана Кадырова – Медни Кадырова. Награду вручают «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», следует из опубликованного указа.