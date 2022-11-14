Рамзан и Медни Кадыровы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Владимир Путин впервые присвоил звание "Мать-героиня" двум женщинам. Одной из них стала жена Рамзана Кадырова - Медни Кадырова. Награду вручают "за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей", следует из опубликованного указа.

Семья Кадыровых на фоне чеченских родовых башен. Фото сделано в 2016 году Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров познакомился с Медни (в девичестве - Айдамирова) еще в школе. Их дочь Айшат рассказывала, что отец признался матери в любви, собрав удивительно красивые и редкие цветы - Эдельвейсы. Нарвал их и торжественно преподнес любимой в знак бесконечной любви. Эта история стала ключевым мотивом выставки одежды, которую организовывала Айшат Кадырова.

Известно, что они вместе учились в одной школе

Рамзан и Медни Кадыровы воспитывают 14 детей: шесть мальчиков и восемь девочек. А ведь у политика есть еще и приемные дети! Правда, они уже давно взрослые.

Большая семья главы Чеченской республики Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Редкие и ценные моменты. Когда вся семья в сборе, будто не существует никаких проблем и вообще другой жизни за пределами теплого и уютного дома. Цените и берегите семью, друзья! - писал Кадыров.

В 2021 году Forbes включил Кадырова в список богатейших мужей и жен госслужащих России - Медни в тот момент работала руководителем секретариата главы Чечни. А с 2020 году женщина включена в "черный список" Соединенных Штатов.

- Мерзкие, откровенно низкие методы применены, чтобы внести разлад внутри моей семьи. Вы думали, получится? Нет, вы просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради грязных политических игр. Даже не по моей просьбе, нет. Ради государства, народа и семьи! - комментировал это решение властей США Рамзан Кадыров.

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