Рамзан Кадыров вошел в топ-10 богатейших жен и мужей госслужащих России

Рамзан Кадыров Фото: СОЦСЕТИ

Рамзан Кадыров оказался в рейтинге Forbes богатейших жен и мужей госслужащих России. Глава Чечни, он же муж руководителя секретариата руководителя республики Медни Кадыровой, стал восьмым в списке. Семья заработала в 2020 году более 382 млн рублей, из которых Медни - только около 1,6 млн рублей.

Рамзан и Медни Кадыровы Фото: СОЦСЕТИ

Остальные средства заработал глава семьи и республики. Отметим, что доход Кадыров за последние два года вырос почти в 51 раз. Если в 2018 году чиновник задекларировал доход в 7,5 млн рублей, то уже в 2020 году - доход в 381 млн рублей.

Пресс-секретарь политика объяснил еще после первого скачка в документах за 2019 год, что до этого глава Чечни не указывал призовые, полученные с побед в скачках. К примеру, только на одном турнире в Дубае породистый скакун Кадырова по кличке "Норт Америка" принес хозяину более 23 млн рублей. Благодаря такому росту дохода Кадырова признали еще и самым богатым главой региона в России.

Согласно декларациям, у семьи Кадыров есть большая недвижимость. Так, у Рамзана Кадырова два земельных участка площадью 3668 и 28 361 квадратных метров и дом площадью 2344,3 квадратных метров. У Медни Кадыровой в собственности квартира площадью 209,8 квадратных метров. Машин у семьи нет.

Семья Кадыровых Фото: СОЦСЕТИ

Две дочери Кадырова - Айшат и Хадижат - с недавних пор тоже чиновники. Айшат - первый заместитель министра культуры Чеченской республики - заработала в 2020 году 845 тысяч рублей. А Хадижат - глава департамента дошкольного образования Грозного - пока не отчитывалась о доходах за год.

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