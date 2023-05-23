В Минеральных водах отменили 24 и 25 мая отменили две электрички

В Минводах 24 и 25 отменили отменили две электрички Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минводах 24 и 25 мая отменили несколько пригородных электричек из-за капитального ремонта железнодорожных путей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

— В связи с капитальным ремонтом пути 3 уровня (РС) на однопутном перегоне Ладожская – Двубратский устанавливается технологическое «окно», в результате чего отменяются пригородные поезд, – сообщили в администрации.

В среду, 24 мая, электрички не будут отправляться из Минвод в Коноково в 14:13. А в четверг, 25 мая, отменили электричку Коноково – Минеральные Воды в 13:51. Уже 26 мая работа должна продолжится в штатном режиме.