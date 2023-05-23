В Дагестане 15-летняя девочка утонула в реке Терек

15-летняя девочка утонула в реке Терек в Дагестане Фото: Олег УКЛАДОВ

В Дагестане во время купания в реке Терек утонула 15-летняя девочка. Об этом сообщили в МВД по республике и попросили родителей быть максимально бдительными и объяснить детям правила безопасности в воде. Только за 2022 год в Дагестане утонули 62 человека.

— Несчастные случаи произошли в Махачкале, Дербенте, в Карабудахкентском, Унцукульском, Кизилюртовском и других районах республики. В числе утонувших есть несовершеннолетние, – сообщили в МВД по республике.

Купающимся напомнили, что необходимо соблюдать установленные правила, нельзя купаться на несанкционированных пляжах, заплывать за буйки, плавать на досках, бревнах, лежаках и покрышках. Детей следует не оставлять без присмотра, чтобы избежать трагедии.