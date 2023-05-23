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НовостиПолитика23 мая 2023 13:12

Губернатор Владимиров принял участие в работе коллегии прокуратуры Ставрополья

На встрече обсуждался вопрос соблюдения законности в жилищно-коммунальной сфере
Маргарита КОТОВА
Фото: сайт губернатора Ставропольского края

Фото: сайт губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры. На встрече обсуждался вопрос соблюдения законности в жилищно-коммунальной сфере и проблемы, в том числе капремонта многоквартирных жилых домов и переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

— Глава региона поблагодарил работников краевой прокуратуры за конструктивное партнерство, направленное на реализацию законных прав граждан и отстаивание интересов жителей края при получении коммунальных услуг, – сообщили в управлении и пресс-службе правительства и губернатора Ставропольского края.

Расселение аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках краевой программы, рассчитанной на 2019-2023 годы. На настоящий момент заселили более 11 тысяч квадратных метров жилых помещений, в которых проживало 824 человека.