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НовостиОбщество23 мая 2023 13:28

В Кабардино-Балкарии запретили использовать беспилотники

Решение принято оперативным штабом при главе республики
Данил ЮРКОВ
Запуск беспилотников запретили в КБР

Запуск беспилотников запретили в КБР

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативным штабом при главе Кабардино-Балкарии принято решение о запрет на использование беспилотников, которые не были поставлены на обязательный госучет. Ограничение относится ко всем БПЛА за исключением тех, которые используются в установленном законодательством порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совет безопасности республики.

— Оперативным штабом при главе КБР принято решение о запрете использования беспилотников в воздушном пространстве над территорией республики. Граждан обязали регистрировать свои БПЛА взлетной массой от 150 граммов до 30 килограммов, – говорится в сообщении.

В отношении тех, кто нарушит запрет, будут приняты меры административного воздействия. Органы местного самоуправления и другим ведомствам поручили сообщить о выданных разрешениях на полеты.