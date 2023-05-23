В Кабардино-Балкарии запретили использовать беспилотники

Запуск беспилотников запретили в КБР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативным штабом при главе Кабардино-Балкарии принято решение о запрет на использование беспилотников, которые не были поставлены на обязательный госучет. Ограничение относится ко всем БПЛА за исключением тех, которые используются в установленном законодательством порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совет безопасности республики.

— Оперативным штабом при главе КБР принято решение о запрете использования беспилотников в воздушном пространстве над территорией республики. Граждан обязали регистрировать свои БПЛА взлетной массой от 150 граммов до 30 килограммов, – говорится в сообщении.

В отношении тех, кто нарушит запрет, будут приняты меры административного воздействия. Органы местного самоуправления и другим ведомствам поручили сообщить о выданных разрешениях на полеты.