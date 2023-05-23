В Пятигорске 24 мая отключат воду на 31 улице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пятигорске 24 мая на 31 улице отключат воду из-за ремонта водопровода Д-300 миллиметров. Еще на шести улицах снизят давление воды, ограничение введут с 9:00 по 17:00. Об этом сообщили в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ В ПЯТИГОРСКЕ 24 МАЯ 2023

- улица Центральная;

- улица Пожарского;

- улица 9-линия;

- улица 10-линия;

- проезд Калинина от №134 до № 286;

- улица Сергеева от №1 до №77;

- улица Больничная;

- улица Машукская;

- улица Высоковольтная;

- улица Курсовая;

- улица Свердлова;

- улица Матросова;

- улица 1-я Пограничная;

- улица Володарского;

- улица Воровского;

- улица Урицкого;

- улица Прогресса;

- улица Молодежная;

- улица Бассейная;

- улица Лысенковская;

- улица Советская;

- улица Эльбрусская;

- улица Юбилейная;

- улица Крупской;

- переулок Солдатский;

- переулок Широкий;

- переулок Светлый;

- переулок Прогресса;

- переулок Госпитальный;

- улица Леваднинский спуск;

- улица Котовского.

С пониженным давлением будут подавать воду на:

- улице Родниковская;

- улице Стопани;

- улице Солнечная;

- улице Любчикова;

- улице Светлоградская;

- улице Чехова.

Во время отключения жителям города будут привозить воду в цистернах. Для получения надо оставить заявку в диспетчерской службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28.