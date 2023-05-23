В Пятигорске 24 мая отключат воду на 31 улице
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Пятигорске 24 мая на 31 улице отключат воду из-за ремонта водопровода Д-300 миллиметров. Еще на шести улицах снизят давление воды, ограничение введут с 9:00 по 17:00. Об этом сообщили в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».
- улица Центральная;
- улица Пожарского;
- улица 9-линия;
- улица 10-линия;
- проезд Калинина от №134 до № 286;
- улица Сергеева от №1 до №77;
- улица Больничная;
- улица Машукская;
- улица Высоковольтная;
- улица Курсовая;
- улица Свердлова;
- улица Матросова;
- улица 1-я Пограничная;
- улица Володарского;
- улица Воровского;
- улица Урицкого;
- улица Прогресса;
- улица Молодежная;
- улица Бассейная;
- улица Лысенковская;
- улица Советская;
- улица Эльбрусская;
- улица Юбилейная;
- улица Крупской;
- переулок Солдатский;
- переулок Широкий;
- переулок Светлый;
- переулок Прогресса;
- переулок Госпитальный;
- улица Леваднинский спуск;
- улица Котовского.
С пониженным давлением будут подавать воду на:
- улице Родниковская;
- улице Стопани;
- улице Солнечная;
- улице Любчикова;
- улице Светлоградская;
- улице Чехова.
Во время отключения жителям города будут привозить воду в цистернах. Для получения надо оставить заявку в диспетчерской службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28.