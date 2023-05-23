На Ставрополье 30-летний мужчина ограбил автосалон на машину за 12 млн

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье 30-летнему жителю Шпаковского округа грозит срок. Злоумышленник приехал в автосалон в Минеральных Водах и получил ключи от иномарки за 12 млн, так как сказал сотруднику о намерении купить транспорт. Правда, при первой же возможности мужчина без оплаты машины по договору купли-продажи сел за руль и уехал с места происшествия.

— Передвигаясь по трассе с превышением установленного скоростного режима, транспортное средство привлекло внимание сотрудников Госавтоинспекции. На требования полицейских об остановке автомобиля водитель не реагировал, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Вблизи Невинномысска внедорожник удалось остановить, а водителя увезли в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Сейчас транспорт забрали и после процессуальных действий вернут владельцу. Против угонщика возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж). Фигуранта посадили в СИЗО. Расследование продолжается.