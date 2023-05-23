Пьяный лишенный прав водитель на Ставрополье объяснил свою поездку «глупостью»

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В Грачевском округе Ставропольского края автоинспекторы патрулировали территорию и заметили странного водителя. При виде патрульного автомобиля он резко свернул на парковку и вбежал в магазин. Сотрудники задержали 30-летнего местного жителя с признаками опьянения. От теста на алкоголь он отказался. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Установлено, что в прошлом году гражданин уже был лишен права управления за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. В отношении нарушителя собран адм.материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ за управление лицом, лишенным водительских прав, – пишет ведомство.

Свой поступок пьяный водитель объяснил просто: «Сел по глупости». Это не освободит его от возможного штрафа в 30 тысяч рублей или аресту сроком от 10 до 15 суток. Кроме того, ему грозит уголовное дело за повторное нарушение.