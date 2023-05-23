Два школьника на электросамокатах попали под колеса автомобиля в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе выясняются обстоятельства аварии, в которой пострадали два 10-летних самокатчика. На улице Семашко школьники ехали через нерегулируемый пешеходный переход, хотя должны были спешиться. На перекрестке поворачивал автомобиль «Тойота Аурис», который сбил детей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— 10-летние мальчики получили ушибы, им назначено амбулаторное лечение. Автомобилем управлял 37-летний местный житель, который за последнее два года 9 раз привлекался к ответственности за скорость и дважды за непредоставление преимущества в движении пешеходам, – пишет ведомство.

По факту аварии начали педагогическое расследование. Сотрудники выясняют, кто обучал детей правилам управления средством индивидуальной мобильности. Степень ответственности водителя и пострадавших устанавливается.