Водитель легковушки в Ставрополе пытался избежать аварии и врезался в ограждение

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на пересечении улиц Лермонтова и Льва Толстого произошла авария. Водитель «Гранты» создал помеху «Приоре», которая в попытке избежать столкновения протаранила дорожное ограждение и выехала на тротуар. На место вызвали автоинспекторов.

— Пожилой водитель «Гранты» создал помеху в движении «Приоре», водитель которой, чтобы избежать столкновения, выехал на тротуар, пробив ограждение, и сбил электроопору, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Пострадавших в аварии нет. На месте происшествия работают сотрудники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.