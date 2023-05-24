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НовостиПроисшествия24 мая 2023 9:30

Двух пенсионерок обманули на 860 тысяч рублей мошенники в Пятигорске

Злоумышленников уже нашли
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Пенсионерки поверили обманщикам

Пенсионерки поверили обманщикам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более полумиллиона рублей похитили обманным путем у двух жительниц города-курорта. Пострадали две пенсионерки в возрасте 71 год и 87 лет.

Как рассказали в ГУ МВД по Ставропольскому краю, сначала одной из женщин позвонил неизвестный и сообщил, что ее родственница стала виновницей ДТП. Мошенник пообещал расплатиться за 680 тысяч рублей за урегулирование вопроса. Доверившись обманщику, женщина перевела требуемую сумму.

Вторая жертва также столкнулась с мошеннической схемой. Ей позвонил человек, который заявил, что ее знакомой нужна экстренная операция, и для этого требуется 180 тысяч рублей. Она тоже поверила злоумышленнику и отправила деньги.

Сотрудники полиции Пятигорска быстро нашли мошенников. Ими оказались местные жители, 36-летний мужчина и 30-летняя женщина.

Они признались в мошенничестве, объяснив, что заработать таким образом помог им неизвестный, с которым злоумышленники связались в социальных сетях. Каждый раз после совершения незаконной операции обманщики получали 10 процентов от общей суммы добытых денег.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Следственный отдел ОМВД России по городу Пятигорску соединил их в одно производство.