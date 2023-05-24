Переломы ключиц и травмы головы получили жители Михайловска из-за неопытного водителя

Фото: УГИБДД по СК

В Михайловске серьезное ДТП произошло вследствие нарушения очередности проезда неопытным водителем. Пострадавшие с переломами попали в больницу.

Вечером 23 мая на пересечении улиц Воздвиженская и Георгиевская водитель Рено Дастер, получивший водительское удостоверение полтора года назад, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Ниссан X-Trail. На месте происшествия автомобили съехали на тротуар и перевернулись.

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что были госпитализированы водитель и пассажир Рено, которые получили различные травмы, включая переломы ключицы и травмы головы. Водитель, который оказался виновником происшествия, — 19-летний студент. У него забрали кровь, чтобы проверить содержание алкоголя.