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НовостиПроисшествия24 мая 2023 11:26

Пьяный житель Пятигорска расстрелял из пистолета мужчину возле бара

На него завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Жителя Ставрополья задержали за то, что тот расстрелял мужчину возле бара

Жителя Ставрополья задержали за то, что тот расстрелял мужчину возле бара

Фото: Василий Вахрин

В баре Пятигорска отдыхал и выпивал 59-летний местный житель, но в какой-то момент у него развязался конфликт с 41-летним мужчиной. Чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу «поговорить». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Один из участников стычки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. После этого 59-летний потерпевший обратился в полицию.

— Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. 41-летний местный житель пояснил, что, находясь в кафе в состоянии алкогольного опьянения, у него возник конфликт с потерпевшим. Для выяснения отношений они вышли на улицу, – пишет ведомство.

Экспертиза показала, что потерпевшему причинен легкий вред здоровью. После этого возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).