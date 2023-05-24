Пьяный житель Пятигорска расстрелял из пистолета мужчину возле бара

Жителя Ставрополья задержали за то, что тот расстрелял мужчину возле бара Фото: Василий Вахрин

В баре Пятигорска отдыхал и выпивал 59-летний местный житель, но в какой-то момент у него развязался конфликт с 41-летним мужчиной. Чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу «поговорить». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Один из участников стычки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. После этого 59-летний потерпевший обратился в полицию.

— Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. 41-летний местный житель пояснил, что, находясь в кафе в состоянии алкогольного опьянения, у него возник конфликт с потерпевшим. Для выяснения отношений они вышли на улицу, – пишет ведомство.

Экспертиза показала, что потерпевшему причинен легкий вред здоровью. После этого возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).