На Ставрополье нашли родственников красноармейца Александра Кулешова

Фото: Поисковое движение России

Активисты нашли на Ставрополье родственников погибшего во время ВОВ в деревне Андрианы Вяземского района Смоленской области красноармейца Александра Кулешова. Внучка солдата Людмила Кирпа живет в селе Дубовка Шпаковского округа.

Также нашли внучатого племянника бойца Владимира Аспидова, он живет в станице Игоревской Смоленской области. Об этом сообщили в Поисковом движении России.

Фото: Поисковое движение России

Александр Кулешов родился в 1909 году в станице Темнолесской Ставропольского края. Его мобилизовали в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии 24 июня 1941 года Ворошиловским райвоенкоматом Орджоникидзевского (Ставропольского) края. В том же году солдата признали без вести пропавшим.

Теперь, когда судьба красноармейца восстановлена, началась организация похорон военного.