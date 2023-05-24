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НовостиПолитика24 мая 2023 12:28

Курортный сбор планируют ввести в Минераловодском округе с 1 августа

Плата «налога на отдых» составит 100 рублей за человека в сутки
Данил ЮРКОВ
В Минводах с 1 августа планируют ввести курортный сбор

В Минводах с 1 августа планируют ввести курортный сбор

Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 августа 2023 года в Минераловодском округе планируют ввести курортный сбор для отдыхающих. Жителей Ставрополья он не касается, а тем, кто приехали из других регионов, предстоит платить по 100 рублей в сутки за человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной думы.

— На его территории находятся природные объекты, минеральные источники, историко-культурные и памятные места, множество санаториев и гостиниц. Также округ является стратегически важный воздушным, железнодорожным и автомобильным узлом на Северном Кавказе, – сообщили в думе Ставрополья.

Закон пока что не принят. Если его утвердят, с 1 августа приезжим в Минводы предстоит платить за отдых. Курортный сбор в настоящее время взимают в Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске и Железноводске.

Деньги с налога тратят на строительство, благоустройство, содержание и ремонт объектов курортной инфраструктуры.