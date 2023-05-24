На Ставрополье 17-летняя девушка ответит в суде за убийство матери

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В поселке Иноземцево на Ставрополье осудят 17-летнюю местную жительницу. Вечером 9 марта 2023 года в одной из квартир между матерью и дочерью возник конфликт. Девушка схватилась за нож и нанесла множественные удары в грудь и спину потерпевшей.

— От полученных повреждений 43-летняя потерпевшая скончалась на месте.

В ходе следствия несовершеннолетняя была заключена под стражу, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Во время следствия опросили восемь свидетелей, провели пять судебных экспертиз. Сейчас расследование завершили, и материалы направили в суд на рассмотрение. Там решится судьба обвиняемой.