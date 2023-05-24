Пенсионерка пострадала в аварии с маршруткой и минивэном в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на Чапаевском проезде водитель пассажирской ГАЗели с четырьмя людьми в салоне не выдержал дистанцию и врезался в едущий впереди минивэн «Фольксваген Транспортер». На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь, так как там была пострадавшая. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— В городскую больницу с ушибами доставлена 69-летняя пассажир маршрутки. За рулем ГАЗели находился 61-летний житель Шпаковского округа, который был трезв, за последние 2 года 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, – пишет ведомство.

Чаще всего водителя штрафовали за скорость, однако один раз он проехал на красный сигнал светофора. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.