METEOR Lift заключил контракт на эксклюзивное сотрудничество с Кавминлифт

Остальные будут отгружены до конца этого года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания METEOR Lift (до ребрендинга - ООО «ОТИС Лифт») заключила контракт на эксклюзивное сотрудничество с ООО Предприятием «Кавминлифт» на поставку 80 единиц лифтового оборудования в Ставропольский край. Все оборудование будет произведено на заводе компании METEOR Lift в Санкт-Петербурге, а «Кавминлифт» будет осуществлять монтаж и сервисное обслуживание. Первая партия лифтов уже готовится к отправке в Пятигорск, остальные будут отгружены до конца этого года в жилые комплексы Ставрополья.

В данный момент к отгрузке с завода в Санкт-Петербурге готовится первая партия из 49 лифтов, которые отправятся в города Ставропольского края, в том числе для обеспечения восьми корпусов новой очереди ЖК «Березовый» в Пятигорске. Сданные ранее дома комплекса уже оборудованы 20 лифтами производителя.

«С 2003 года на рынок недвижимости Ставрополья компания поставила почти 1700 единиц оборудования, монтажом и сервисным обслуживанием большей части которых занимаются специалисты крупнейшей организации края - «Кавминлифт». Мы ценим наше многолетнее партнерство. Компания применяет комплексный и современный подход в работе со сложным лифтовым оборудованием, так как от качества монтажа зависит его дальнейшая надежная эксплуатация. Опытным аккредитованным сотрудникам предприятия мы доверяем не только монтаж лифтов, но и безопасность пассажиров», - прокомментировал Игорь Майоров, генеральный директор METEOR Lift.

«С передовым надежным производителем METEOR Lift мы сотрудничаем уже более 20 лет. Компания всегда строго соблюдает сроки производства и поставки. Лифты отвечают всем современным требованиям к системам вертикального транспорта. Любые вопросы по поставке запчастей для сервисного обслуживания решаются сотрудниками компании максимально оперативно. Мы работаем исключительно с этим производителем, так как мы знаем, чтобы каждая деталь соответствует безупречному уровню качеству бренда», - отметил Александр Сокуренко, директор ООО Предприятие «Кавминлифт».