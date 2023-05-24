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НовостиПроисшествия24 мая 2023 13:54

Пьяный водитель на Ставрополье чуть не сбил идущих по краю дороги детей

Ему грозит лишение прав и крупный штраф
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В Левокумском округе Ставропольского края автоинспекторы во время патрулирования поселка Новокумский заметили водителя, который чуть было не сбил идущих по краю проезжей части детей. Сотрудники остановили отечественный автомобиль, за рулем которого сидел 27-летний житель соседнего региона.

— Мужчина признался, что употреблял спиртное, а затем решил съездить в магазин. Гражданин прошел освидетельствование, которое показало более 0,4 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На автомобилиста составили протокол за пьяное вождение. Ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.