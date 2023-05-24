Задержанный за госизмену в Ростове инженер пытался получить грин-карту и уехать в США

Житель Ростова, подозреваемый в госизмене, передавал данные ВСУ и хотел сбежать в США Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростове расследуется дело инженера-конструктора оборонного завода, которого подозревают в шпионаже в пользу ВСУ. Три месяца, по версии следствия, с февраля по апрель, злоумышленник переписывался с сотрудником ГУ разведки Минобороны Украины.

Как сообщили коллеги из «КП-Ростов-на-Дону», инженер передавал информацию о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса, средств ПВО и личного состава ВС РФ в Ростове. Об этом узнали правоохранительные органы и пресекли преступление.

Родился подозреваемый в Шахтах, а учился в Новочеркасске. Он окончил технический университет, горно-механический факультет. После учебы у него остался узкий круг общения, находится в разводе.

После возбуждения уголовного дела инженера доставили в Москву. Именно там будут выяснять все детали преступления, в котором подозревают ростовчанина. Против него возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Подозреваемому грозит срок до пожизненного.