Губернатор Владимиров определил приоритетную работу правительства Ставрополья

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

На заседании правительства Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров огласит ежегодное послание. На нем глава края определили приоритетную работу в этом году. Помощь военнослужащим губернатор определил одним из самых важных направлений в работе, а также помощь военным в адаптации после окончания СВО.

— Сегодня, прямо сейчас важно сделать так, чтобы молодое поколение видело высокий пример служения родине в тех, кто сейчас нас защищает, – сказал глава региона о патриотическом воспитании.

Военнослужащим будет положена социальная поддержка бойцов, льготы для ветеранов. Для бойцов необходимо ьыстрое оказание помощи военнослужащим, электронный документооборот