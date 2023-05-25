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НовостиПолитика25 мая 2023 7:27

Губернатор Владимиров определил приоритетную работу правительства Ставрополья

Об этом он заявил во время ежегодного послания
Маргарита КОТОВА
Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

На заседании правительства Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров огласит ежегодное послание. На нем глава края определили приоритетную работу в этом году. Помощь военнослужащим губернатор определил одним из самых важных направлений в работе, а также помощь военным в адаптации после окончания СВО.

— Сегодня, прямо сейчас важно сделать так, чтобы молодое поколение видело высокий пример служения родине в тех, кто сейчас нас защищает, – сказал глава региона о патриотическом воспитании.

Военнослужащим будет положена социальная поддержка бойцов, льготы для ветеранов. Для бойцов необходимо ьыстрое оказание помощи военнослужащим, электронный документооборот