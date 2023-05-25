Губернатор Ставрополья поручил использовать курорты КМВ для реабилитации бойцов СВО

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На Ставрополье бойцам СВО будут помогать с реабилитацией на курортах КМВ. Такое поручение дал губернатор Владимир Владимиров во время оглашения ежегодного послания.

— Те из наших земляков, кто вернулся с передовой, должны иметь возможность, как минимум, один раз в год пройти санаторно-курортное лечение. Тем, кто нуждается в медицинской реабилитации, необходимо обеспечить прохождение такого оздоровления в соответствии с врачебными показаниями, – сказал глава региона.

Для этого губернатор поручил подготовить необходимую для этого нормативную базу к осени 2023 года. Также Владимир Владимиров поручил создание фонда социальной помощи ветеранам СВО