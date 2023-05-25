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НовостиПолитика25 мая 2023 7:49

Губернатор Ставрополья поручил поддержать волонтеров субсидиями

Это стало одной из тем ежегодного послания правительству
Маргарита КОТОВА
Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на оглашении послания правительству затронул тему поддержки волонтеров краевыми субсидиями. Глава региона отметил, что сейчас в крае работают 540 общественных объединений, в участвуют 250 тысяч волонтеров.

— От периода пандемии и до времени СВО волонтеры приходят на помощь нуждающимся, ведут работу, которая нужна обществу. Мы должны максимально им содействовать. Поручаю Правительству края подготовить нормативную базу для поддержки волонтерского движения на Ставрополье, – сказал глава региона.

На эти цели край выделит субсидии на сумму не менее 30 миллионов рублей. Также Владимир Владимиров дал положительную оценку работе министерства молодежной политики.